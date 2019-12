Dona da Zara volta a valer 100 mil milhões dois anos depois

A Inditex superou esta sexta-feira a fasquia dos 100 mil milhões de euros de capitalização bolsista, algo que não sucedia desde setembro de 2017 e que culmina um ano em que as ações da dona da Zara valorizaram cerca de 44%.

Esta sexta-feira, as ações da Inditex chegaram a valorizar 1,2% para os 32,15 euros, o que se traduz numa capitalização bolsista de 100,2 mil milhões de euros.

A primeira vez que a empresa liderada por Pablo Isla superou os 100 mil milhões de euros foi em 2015.

Os ganhos dos títulos da Inditex acentuaram-se no último mês, após a empresa ter apresentado os resultados do seu terceiro trimestre fiscal, a 11 de dezembro, em que as vendas e lucros superaram as previsões. Só em dezembro as ações da empresa acumulam uma subida de 13%.