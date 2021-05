Dow atinge recorde com ajuda dos metais. Nasdaq afunda com menos interesse pelas tecnológicas

O Dow Jones fechou a ceder 0,10%, para se fixar nos 34.742,82 pontos, mas durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 35.091,56 pontos. Foi a primeira vez que o índice negociou no patamar dos 35.000 pontos.

O Dow aguentou-se no verde durante quase toda a sessão mas resvalou para terreno negativo nos últimos minutos, pressionado pelo desânimo geral nos restantes índices.

Já o Standard & Poor’s 500 perdeu 1,04%, para 4.188,43, depois de na passada sexta-feira ter atingido um máximo de sempre nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,55% para 13.401,86 pontos. Tratou-se da sua pior sessão desde 18 de março.

O Nasdaq conseguiu avançar perto de 1% na sexta-feira, mas hoje regressou às perdas, tal como sucedeu na Europa.

O índice tecnológico tem estado a ser pressionado pelas perdas na generalidade das ações de maior crescimento, numa altura em que prossegue o desvio de atenções dos investidores para os títulos cíclicos e que mais ganham com a reabertura das economias.

Algumas das cotadas líderes de 2020, como a Apple, Amazon, Facebook e Tesla, caíram entre 1,4% e 4%. A fabricante automóvel Tesla é vista quase como uma tecnológica, estando cotada no Nasdaq e – desde dezembro passado – no S&P 500.

O Dow, por sua vez, foi impulsionado pelas cotadas associadas à evolução favorável da economia, como é o caso das matérias-primas – com os metais a serem dignos de nota, especialmente o ouro, cobre e alumínio, que têm estado a disparar à conta de uma maior procura. Destaque também para a forte subida das cotações do minério de ferro.

O setor das matérias-primas atingiu recordes, numa altura em que as empresas mineiras e as fabricantes de produtos de aço foram beneficiadas pela subida dos preços dos metais.

Outro fator de sustentação do Dow foi a expectativa de que a Fed mantenha durante mais tempo os juros diretores nos atuais mínimos históricos. Isto depois de o relatório do emprego, divulgado na passada sexta-feira, ter ficado muito aquém do esperado.

O Dow acabou por não conseguir ceder à pressão do sentimento negativo registado nos restantes índices de peso, mas a queda foi muito ligeira.

Já as cotadas da energia ajudaram a conter as perdas do S&P 500, já que valorizaram devido ao ciberataque contra um oleoduto da Colonial Pipeline, a maior rede de oleodutos dos Estados Unidos que transporta praticamente metade do fornecimento à costa leste do país. O índice da energia disparou mais máximos de mais de um ano.

No entanto, a Colonial prevê que a maioria dos seus serviços estejam restaurados em finais desta semana, o que acabou depois por fazer inverter os preços do petróleo para terreno ligeiramente negativo.