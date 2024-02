Dow e S&P 500 atingem novos recordes mas perdem fôlego no fecho

Os principais índices do outro lado do Atlântico fecharam a primeira sessão da semana com uma tendência mista, a aliviarem de cinco semanas consecutivas de subidas e com os números da inflação de janeiro na mira.

O Standard & Poor’s 500, que é o índice de referência mundial, recuou muito ligeiramente, ao deslizar 0,09% para 5.021,84 pontos – depois de na sexta-feira ter encerrado pela primeira vez acima dos 5.000 pontos, um patamar que já tinha alcançado na negociação intradiária da véspera. Apesar da descida marginal de hoje, o S&P 500 ainda estabeleceu um novo máximo histórico durante o dia, nos 5.048,39 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite terminou no vermelho, a ceder 0,3% para 15.942,54 pontos – isto depois de ter chegado a superar por breves momentos o seu recorde de fecho de novembro de 2021 e de se ter aproximado do seu valor mais alto de sempre (16.212,23 pontos).

Já o industrial Dow Jones conseguiu aguentar-se e somou 0,32% para 38.797,38 pontos, tendo durante a sessão atingido um novo máximo da sua história, nos 38.927,08 pontos. O índice acabou por ceder parte dos ganhos muito à conta da queda de 1,37% da Salesforce.

Na sessão desta segunda-feira, a Nvidia superou a Amazon em valor de mercado, ao atingir 1,83 biliões de dólares de capitalização bolsista. No entanto, a fabricante de semicondutores perdeu gás e acabou com um valor de 1,78 biliões contra os 1,79 biliões da Amazon.

Os investidores aguardam com expectativa pelos dados da inflação de janeiro nos Estados Unidos e por mais contas de cotadas – numa altura em que prossegue a época de apresentação de resultados.