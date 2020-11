Dow e S&P 500 em máximos históricos com injeção de otimismo

Wall Street, que na semana passada marcou a sua melhor semana desde abril, com a perspetiva – depois confirmada – de ver Joe Biden na presidência dos EUA, prosseguiu em alta no arranque desta semana, animada sobretudo pelos resultados promissores da vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.

O Dow Jones fechou a somar 2,95% para 29.157,97 pontos (com um ganho de 834,57 pontos). Chegou a disparar 1.610 pontos, a escalar mais de 4%, antes de ceder parte dos ganhos. A meio da sessão, tocou nos 29.933,83 pontos, superando assim o seu anterior máximo histórico, de 29.568,57 pontos, atingido a 20 de fevereiro.

Também o Standard & Poor’s 500 estabeleceu um máximo histórico na negociação intradiária, nos 3.645,99 pontos, naquele que foi o seu melhor dia desde maio. No fecho da sessão, subiu 1,17% para 3,550,50 pontos.

Atendendo à atual dinâmica do mercado acionista, o JPMorgan antevê que o S&P 500 atinja os 4.000 pontos em inícios de 2021 – podendo mesmo estar em torno dos 4.5000 pontos no final do próximo ano.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,53% para 11.713,78 pontos.

O Nasdaq ficou assim aquém dos seus principais congéneres, em termos de desempenho. O índice perdeu gás depois de muitas tecnológicas terem disparado na última semana e estarem agora a corrigir.

Além disso, inúmeras cotadas do setor que mais têm beneficiado com os confinamentos perderam hoje fôlego. Só a Zoom afundou mais de 20%, com o sucesso da vacina da Pfizer a arrasar as ações que promovem o teletrabalho.

Destaque também, pela negativa no Nasdaq, para as ações da Biogen, que mergulharam 28,17% no fecho. A biotecnológica foi a cotada com melhor performance do S&P 500 na semana passada, a avançar 30,48% entre segunda e quinta-feira, à conta de boas notícias por parte da autoridade federal do medicamento (FDA) relativamente ao seu fármaco experimental para o Alzheimer, o aducanumabe, já que este estava bem posicionado para ser considerado eficaz o suficiente para a sua aprovação ser viabilizada.

No entanto, na sexta-feira a FDA veio dizer que os testes da Biogen não foram capazes de mostrar a eficácia do medicamento, tendo a cotação caído mais de 7% no "pre-market" (antes da abertura das bolsas no horário regular) e sido, por isso, suspensa de negociação. Hoje, a FDA anunciou ter votado contra a aprovação do aducanumbe, e as ações – que entretanto regressaram à negociação – afundaram.

A McDonald’s, que esteve a subir depois de reportar resultados trimestrais acima do esperado, acabou por ceder 1,54% no fecho.