Dow e S&P500 fecham com subidas tímidas. Nasdaq em contraciclo

Os principais índices de Wall Street terminaram no verde, com exceção do Nasdaq. Perto do final da sessão o S&P 500 conseguiu ganhar fôlego e terminar a subir, mas foi um dia em que as subidas e descidas não foram muito expressivas.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,44% para 34.861,24 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a ganhar 0,51% para 4.543,06 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,16% para 14.169,30 pontos.

Depois de as tecnológicas terem sido as cotadas que mais gás deram a Wall Street, hoje acusaram a pressão das perspetivas para uma subida agressiva dos juros diretores por parte da Fed.

Esta semana, o presidente da Fed, Jerome Powell, disse que o banco central poderá ser mais agressivo nas medidas a tomar para controlar a inflação, nomeadamente na subida da taxa dos fundos federais – tendo declarado que poderá elevar os juros em 50 pontos uma ou mais vezes.

Os analistas do Citi já antecipam quatro subidas seguidas de 50 pontos base nos juros diretores do banco central, o que pressionou sobretudo as tecnólogicas – que se endividaram fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e que agora temem o efeito do movimento de subida dos juros iniciado este mês pela Reserva Federal.

A Fed tem mais seis reuniões de política monetária até ao final do ano e o mercado já está a descontar um aumento dos juros em todas elas, mas o que estava a ser previsto era uma subida de 25 pontos base de cada vez.