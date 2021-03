Dow Jones atinge novos recordes com alívio de receios em torno da inflação

O Dow Jones atingiu esta quarta-feira um máximo histórico no intraday após a divulgação de que os preços nos consumidores nos Estados Unidos, excluindo os produtos mais voláteis - como os alimentos e energia -, subiram menos do que o esperado em fevereiro.





O Dow fechou a subir 1,46%, para se fixar nos 32.297,02 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um novo máximo histórico, nos 32.389,50 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,60% para se fixar nos 3.898,81 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite acabou por ceder nos últimos minutos de negociação, tendo encerrado a recuar 0,04% para 13.068,83 pontos. Isto depois de ontem ter registado a melhor sessão em quatro meses, com os títulos a recuperarem do recente movimento de selloff.

O sinal de que a inflação na maior economia do mundo estará sob controlo aliviou os receios que têm minado o sentimento dos investidores, como a possibilidade de uma subida das taxas de juro pela Fed mais cedo do que o previsto.



A acalmia quanto ao medo de um sobreaquecimento da economia refletiu-se também nos juros da dívida norte-americana, com as yields das obrigações do Tesouro a 10 anos a recuarem para 1,54% após os dados serem publicados (depois de nos últimos dias terem superado 1,6%).

Na fase final do dia de negociação, a Câmara dos Representantes aprovou os estímulos pandémicos de 1,9 biliões de dólares, o que contribuiu para reforçar os ganhos de Wall Street – com os investidores a virarem o foco para notícias positivas sobre a retoma económica, agora que os receios em torno da inflação aliviaram.

A câmara baixa do Congresso norte-americano votou favoravelmente a proposta de ajudas pandémicas da Administração Joe Biden, com 220 votos a favor e 211 contra.



Este é o terceiro pacote de ajudas pandémicas desde o início da pandemia e o primeiro da Administração Joe Biden. Uma vez que este projeto de lei tinha já sido aprovado pelo Senado, seguirá agora para o presidente Biden para ser promulgado na sexta-feira.

Os investidores aguardam agora pelos dados da evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 6 de março. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 725.000 – a acontecer, será uma diminuição face aos 745.000 pedidos da semana precedente.