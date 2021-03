Dow Jones e S&P 500 aguentam subida dos juros da dívida. Há um ano era tempo de derrocada

O Dow Jones encerrou a subir 0,90%, para se fixar nos 32.777,98 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Na negociação intradiária atingiu um novo máximo histórico, nos 32.793,32 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,10% para se fixar nos 3.943,34 pontos. No arranque da última hora de negociação ainda estava a hesitar entre o vermelho e o verde, mas acabou por ganhar fôlego. Também ontem fixou um novo recorde, ao tocar nos 3.960,27 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,59% para se estabelecer nos 13.319,86 pontos.

O Nasdaq foi penalizado pelo facto de a subida dos juros da dívida pressionar os títulos tecnológicos – já que este contexto reduz o apetite por ações de elevado crescimento.

As "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos estiveram de novo em alta nos EUA, a dispararem para máximos de 6 fevereiro do ano passado, nos 1,641%, devido aos receios de que um eventual aumento da inflação possa levar a Reserva Federal norte-americana a subir os juros diretores mais cedo do que se espera.

Apesar deste cenário menos otimista na sessão de hoje, os principais índices de Wall Street registaram a sua melhor semana em seis, muito à conta do vasto pacote de estímulos à economia, no valor de 1,9 biliões de dólares, ontem assinado pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

"Olhando para o mercado acionista, ninguém diria que há um ano, nesta semana, se deu o crash decorrente do coronavírus", sublinha a CNN Business. Nessa altura, numa questão de dias, o S&P 500 afundou 12% e entrou em "bear market" e março foi um mês de pânico nas bolsas.

"As quedas no mercado tornaram-se uma espécie de ritual de primavera na história financeira. Mas, analisando em retrospetiva os maiores momentos de pânico bolsista da memória recente, uma coisa é clara: não compensa apostar contra as ações norte-americanas", acrescenta a CNN.