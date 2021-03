Dow Jones faz a festa com estímulos de Biden. S&P 500 e Nasdaq ficam de fora

O Dow Jones encerrou a subir 0,97%, para se fixar nos 31.802,44 pontos. Chegou a estar a ganhar mais de 1% mas perdeu algum fôlego na reta final da sessão.

Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,54% para 3.821,35 pontos. O índice estava a ganhar terreno ao início da última hora de negociação, mas nos minutos finais acabou por inverter para o vermelho.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite fechou a cair 2,41% para 12.609,16 pontos. No acumulado do ano voltou a negativo (depois de na sexta-feira ter conseguido voltar a ter o saldo verde que tinha perdido na véspera), a recuar 2,17%.

"Wall Street esteve – na sua grande maioria – em ‘modo rally’ nesta segunda-feira. Mas as ações tecnológicas, como as chamadas FAANG [Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google], não foram convidadas para a festa", sublinhava a CNN Business antes de o S&P 500 também inverter para a baixa.

Apesar de o Standard & Poor’s 500 ter também acabado por resvalar, as perdas do Nasdaq foram muito mais acentuadas e o índice entrou em território de correção – a cair 10,54% face ao último recorde de fecho, que tinha sido estabelecido a 12 de fevereiro.

As tecnológicas, que ainda recentemente estavam em fase de rally, têm estado a ser penalizadas nos últimos tempos devido à preferência dos investidores por títulos mais sensíveis à evolução da economia numa altura em que se perspetiva uma retoma.

E hoje o selloff prosseguiu, o que penalizou fortemente o Nasdaq. No índice Dow Jones, apenas quatro cotadas fecharam no vermelho e foram, todas elas, da área tecnológica: Apple, Microsoft, Salesforce e Intel.

A Tesla, cotada no Nasdaq e no S&P500, caiu 5,84% para 563 dólares, tendo sido um dos piores desempenhos no índice das 500 maiores cotadas norte-americanas. No mês já perde 13% e no ano cede mais de 20%.

A cotação da fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk está agora aproximadamente um terço abaixo do seu máximo atingido em janeiro, sendo esta a terceira vez em cerca de um ano que as ações corrigem tão fortemente, sublinha a Reuters.

Os investidores mostram-se receosos com o que acontecerá às "big tech" e outras cotadas de rápido crescimento, num contexto de subida dos juros da dívida pública. O cenário económico mais positivo afasta os investidores da procura por segurança que encontram na dívida soberana, o que catapulta as "yields".

A aprovação, no Senado norte-americano, de um novo pacote de estímulos à economia dos EUA esteve a sustentar o sentimento em geral, se bem que tenha voltado a intensificar os receios de inflação.

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos subiram para níveis em torno de 1,6% depois de o Senado dar luz verde às ajudas pandémicas no valor de 1,9 biliões de dólares, abrindo caminho para que o novo pacote possa passar a lei esta semana.