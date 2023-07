Dow sobe há 13 sessões. Não acontecia desde 1987

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno misto, no dia em que a Reserva Federal subiu os juros diretores em 25 pontos base, tal como se esperava. No entanto, o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, deu a entender que o banco central, apesar de apontar para mais um aumento da taxa dos fundos federais este ano (como se previa), isso não deverá acontecer em setembro – e os efeitos da política monetária demoram o seu tempo a surtir efeito, pelo que a medida poderá só se sentir em 2024.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,23%, para 35.520,12 pontos, naquela que é a sua 13.ª sessão consecutiva de valorizações – a sua mais longa série de ganhos desde 1987, ou seja, há 36 anos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou praticamente inalterado, com um deslize marginal de 0,02% para 4.566,75 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,12% para se fixar nos 14.127,28 pontos.

As yields das obrigações do Tesouro dos EUA com vencimento a dois anos, que são mais sensíveis às mexidas da Fed, caíram para 4,84% - o que é também sinal de que os receios de recessão se vão atenuando. Já o dólar cedeu terreno.

A Fed, recorde-se, elevou hoje a taxa de referência para um intervalo entre 5,25% e 5,5%, que ficou assim em máximos de 22 anos.