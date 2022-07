E ao quinto dia Wall Street sorriu

Os resultados acima do esperado do Citigroup alimentaram um "rally" em Wall Street, que ganhou força com a crescente convicção de que a Reserva Federal (Fed) irá aumentar as taxas diretoras nos EUA em 75 pontos base este mês e não em 100 pontos, como muitos já receavam após a inflação em junho ter atingido os 9,1%, máximo desde 1981.O Dow Jones avançou 2,15%, para 31.288,26 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,92%, até aos 3.863,16 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite, que na véspera tinha sido o único a fechar acima da linha d'água, subiu 1,79%, terminando o dia nos 11.452,42 pontos.A dar ânimo aos mercados esteve também a divulgação das expectativas de longo prazo para a inflação dos consumidores norte-amnericanos, que recuaram para mínimos de um ano."Apesar de uma recessão ser cada vez mais provável, os 'bulls' centram-se no facto de que muitas das más notícias já estão incorporadas nos preços e se uma recessão for pouco pronunciada há margem para a subida dos mercados no próximo ano", defende Mark Hackett, diretor de "research" de investimento da Nationwide, citado pela Bloomberg."O caminho até lá pode não ser agradável mas, se os lucros se aguentarem, há motivos para um otimismo cauteloso". acrescenta.