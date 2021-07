Energia dá força a ganho de quase 1,5% do PSI-20

O PSI-20 terminou o dia em terreno positivo, a avançar 1,44% para 5.107,65 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 16 terminaram o dia em alta e 2 a cair.Na Europa o dia também foi de ganhos nas principais praças europeias.Na sessão de hoje, a primeira do segundo semestre do ano, as cotadas da energia impulsionaram a subida do índice PSI-20. A Galp valorizou 3,17%, com os títulos a terminar o dia nos 9,442 euros. A EDP avançou 2,46% para 4,580 euros. A elétrica anunciou hoje que já comprou 647 milhões de euros da sua própria dívida com maturidades até 2024. O montante agora adiantado excede o valor inicialmente indicado pela empresa, que se fixava nos 400 milhões de euros.Também a EDP Renováveis ganhou nesta sessão, a subir 1,33% para 19,80 euros. A Renováveis anunciou esta quinta-feira a venda de uma participação de 68% num portefólio eólico nos Estados Unidos de 405 megawatts, com o negócio a avaliar estes ativos em 720 milhões de dólares (equivalente a cerca de 608 milhões de euros). Já ontem, a seguir ao fecho do mercado, a EDP Renováveis anunciou a entrada no mercado do Vietname, através da aquisição de um projeto solar, num negócio de cerca de 30 milhões de euros.Em destaque nesta sessão esteve também a Corticeira Amorim, que valorizou 3,58%, com os títulos nos 10,98 euros. Após o fecho do mercado, o banco Oddo iniciou ontem a cobertura das ações da Corticeira Amorim com uma recomendação de "outperform".O BCP regressou nesta sessão aos ganhos, depois de três sessões no vermelho. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya valorizaram 1,63% para 13,72 cêntimos.O dia também foi positivo para os títulos dos CTT, que avançaram 1,66% para 4,90 euros.No retalho, a Jerónimo Martins apreciou 0,98% para 15,53 euros e a Sonae valorizou 0,56% para 80,45 cêntimos.Nesta sessão, apenas a Ibersol e a REN fecharam no vermelho. A Ibersol caiu 0,67% para 5,96 euros e a REN cedeu 0,21% para 2,335 euros.(notícia atualizada)