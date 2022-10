"Earnings season" coloca Wall Street a sorrir. Nasdaq Composite escala mais de 3%

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta segunda-feira em alta, impulsionadas pelos resultados trimestrais de algumas empresas, como o Bank of America. Apesar de ter visto uma queda nos lucros do terceiro trimestre, estes superaram as estimativas, o que aumentou o otimismo dos investidores quanto à época de divulgação dos resultados trimestrais que ainda agora começou.



O "benchmark" S&P 500 avançou 2,65% para 3.677,95 pontos, estando a determinada altura da negociação 99% das cotadas do índice no verde. Já o industrial Dow Jones subiu 1,86% para 30.185,82 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 3,43% para 10.675,80 pontos, tendo registado o maior ganho desde julho.





Os investidores aguardam agora a divulgação das contas de gigantes como a Netflix e o Goldman Sachs, na terça-feira, e da Tesla, na quarta-feira.A contribuir para os bons resultados das bolsas esteve também o discurso do novo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, que anunciou uma reversão praticamente total do mini-orçamento divulgado no final de setembro pelo seu antecessor, Kwasi Kwarteng.