"Earnings season" do PSI arranca esta quarta-feira com JM e Nos

A época de apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023 pela cotadas do PSI arranca esta quarta-feira, 26 de abril, em dose dupla. Jerónimo Martins e Nos são as primeiras empresas do principal índice da bolsa portuguesa a revelar as contas dos primeiros três meses do ano.O dia conta ainda com a divulgação dos resultados do exercício de 2022 por parte da Ibersol, que regressou ao PSI em março.Após a estreia com a dona do Pingo Doce e com a operadora de telecomunicações, segue-se a REN no dia seguinte.A 3 de maio é a vez da EDP Renováveis mostrar as contas e um dia mais tarde cabe à EDP e aos CTT divulgarem os resultados. A fechar a primeira semana de maio o mercado ficará a conhecer as contas trimestrais da Galp.