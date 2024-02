"Earnings season" forte leva Goldman Sachs a rever em alta projeções para o S&P500

o S&P 500 ultrapassou os 5.000 pontos pela primeira vez na sua história . Desde então, tem negociado com frequência acima dessa barreira. Na sessão de sexta-feira, o índice fechou nos 5.005,56 pontos, apesar de ter cedido 0,4% na semana.

. Os estrategas de ações do banco de investimento norte-americano reviram em alta as projeções para o índice de referência de Wall Street, apontando para um potencial de valorização na ordem dos 4%.Há menos de duas semanas,De acordo uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso, o Goldman Sachs ajustou as expectativas de subida, que passam para os 5.200 pontos face ao anterior nível de 5.100 pontos.Este ajustamento reflete a revisão em alta da projeção de média lucros por ação (EPS, na sigla em inglês), que se situa atualmente nos. O valor representa uma subida de 8% em comparação com a anterior estimativa e fica acima da média dos analistas, que aponta para 235 dólares."A época de resultados do quarto trimestre, quase concluída, pôs em evidência", justificaram os analistas, citados pela agência. "A força fundamental das ações de megacapacidade também deve aumentar os lucros agregados do S&P 500 em 2024".