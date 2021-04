Economia dá recordes a Wall Street e tecnológicas brilham. Investidores esperam melhores lucros em 10 anos

O Dow Jones fechou a ganhar 0,64%, para se fixar nos 34.043,49 pontos. Durante a sessão chegou aos 34.157,57 pontos, ficando assim muito perto do seu recorde, estabelecido na sexta-feira nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,09%, para 4.180,17 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Na negociação intradiária marcou um novo máximo histórico nos 4.194,17 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,44% para 14.016,81 pontos.

Os principais índices foram animados pelos bons dados da produção industrial e das vendas de casas nos EUA, o que sustentou a expectativa de uma rápida retoma económica.

O destaque do dia foi para as tecnológicas, que subiram em antecipação de resultados trimestrais sólidos a serem apresentados na próxima semana.

Esta semana, a Netflix, Intel e Snap reportaram as suas contas e só a dona da aplicação Snapshot é que não desiludiu o mercado, já que as duas primeiras apresentaram números aquém das expectativas.

Para a próxima semana há contas de pesos-pesados do setor e as estimativas apontam para valores risonhos. Entre as empresas que se confessam ao mercado estão a Alphabet, Apple, Facebook e Microsoft.

Segundo os dados da IBES Refinitiv, os lucros das cotadas do S&P 500 deverão ter aumentado 33,9% entre janeiro e março, face ao período homólogo de 2020. A confirmar-se, será a maior subida trimestral desde o quarto trimestre de 2010.

Este sentimento positivo acabou por ofuscar os receios em torno do forte aumento de casos de covid-19 na Ásia, sobretudo na Índia, Tailândia e Japão.

Ontem, as bolsas tinham perdido terreno devido a informações sobre o plano fiscal do presidente Joe Biden, que prevê quase duplicar a tributação sobre os ganhos de capital para os mais ricos.

Nos termos do plano, quem tiver rendimentos de um milhão de dólares anuais ou mais deverá pagar um imposto que, agregado à sobretaxa já existente sobre os rendimentos das mais-valias, pode ascender a 43,3%.