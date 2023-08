EDP ajuda bolsa de Lisboa a acordar no verde mas Galp pressiona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Entre as cotadas que negoceiam no verde, os CTT sobem 1,21% para 3,345 euros e o BCP ganha 0,64% para 0,2499 euros. A Altri valoriza ligeiramente 0,19% para os 4,238 euros depois de ontem ter anunciado que vai



A bolsa de Lisboa arrancou mais uma sessão no verde, pelo quarto dia consecutivo, à semelhança das restantes praças europeias que já se encontram a negociar a esta hora.O PSI avança uns ligeiros 0,16% para os 6.024,99 pontos com nove cotadas em alta, duas a desvalorizar e cinco inalteradas — Sonae, Semapa, Jerónimo Martins, Ibersol e Corticeira Amorim.O grupo EDP ajuda a impulsionar o índice, com o braço verde da energética a ganhar 1,31% para os 16,975 euros e a casa mãe a avançar 1,21% para os 4,181 euros.No setor da energia, destaque ainda para a Greenvolt que valoriza 0,9% para 6,17 euros depois de ter anunciado ontem que vai