EDP, Altri e Nos penalizam arranque do PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta segunda-feira, 24 de maio, com o PSI-20 a desvalorizar 0,12% para 5.265,14 pontos.





Na Europa, os principais índices arrancaram a semana em terreno positivo, mas com ganhos pouco acentuados, numa altura em que os investidores continuam a avaliar as quedas das criptomoedas e as perspetivas da inflação nas maiores economias mundiais.





Por cá, as perdas estão a ser motivadas sobretudo pela EDP, Nos e Altri.





A elétrica cai 0,3% para 4,728 euros, a Nos desliza 0,26% para 3,112 euros e a Altri cede 0,88% para 6,215 euros.





Ainda na energia, a EDP Renováveis avança ligeiros 0,05% para 19,57 euros e a Galp soma 0,10% para 9,976 euros.