EDP arguida e Jerónimo Martins em ex-dividendo pressionam PSI-20

O PSI-20 abriu a descer 0,08% para 4.461,28 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma sem variação.



Apesar da maioria das cotadas transacionar em terreno positivo, o índice português está a contrariar a tendência de alta da Europa uma vez que dois pesos pesados do PSI-20 estão em queda.





Os investidores esperam que os números divulgados pelas empresas possam revelar mais pormenores sobre o real impacto da pandemia nas suas operações.

A Jerónimo Martins desce 1,39% para 15,22 euros no dia em que está a descontar o dividendo de 20,7 cêntimos que vai pagar esta semana aos acionistas. Já a EDP recua 2,38% para 4,429 euros e a EDP Renováveis desvaloriza 3,2% para 13,30 euros.Segundo avançou a RTP, no domingo, a EDP será constituída arguida no processo das rendas excessivas, o mesmo que já levou à suspensão do CEO António Mexia e de Manso Neto, da EDP Renováveis.A contrariar a pressão negativa da EDP e da JM, as ações do BCP e da Galp Energia estão a subir. O banco liderado por Miguel Maya soma 1,9% para 10,71 cêntimos e a Galp Energia avança 0,96% para 10,565 euros.A companhia liderada por Carlos Gomes da Silva revelou esta manhã que a atividade de refinação registou uma queda de 49% no segundo trimestre e as vendas de produtos petrolíferos cederam 43%, embora a área de exploração petrolífera tenha registado uma evolução positiva, com a produção líquida a aumentar 20%.Ainda a sustentar a menor queda do PSI-20 estão as ações da Navigator (+1,38% para 2,202 euros) e CTT (+0,92% para 2,195 euros).Nas bolsas europeias a tendência é positiva, com os índices a ganharem cerca de 1%, devido ao otimismo com a apresentação de resultados trimestrais, que arranca em força esta semana.