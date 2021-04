EDP arrasta bolsa nacional para novo arranque no vermelho

A bolsa nacional está de regresso às perdas depois de ter conseguido ontem fechar no verde pela primeira vez em três sessões. O PSI-20 arrancou o dia a cair 0,08% para 4.494,37 pontos.Na Europa, as bolsas seguem com sinal positivo, depois de os receios em torno do aumento do número de casos de covid-19 em vários países ter deixado as principais praças do Velho Continente sob pressão no início da semana.

JB Capital Markets ter decidido cortar a recomendação dos títulos de "comprar" para "neutral".

O foco dos investidores está hoje virado para a reunião do Banco Central Europeu (BCE), liderado por Christine Lagarde. Apesar de não se esperarem alterações significativas, o mercado vai estar atento a quaisquer pistas sobre o rumo da política monetária.Por cá, a EDP é a cotada que mais contribui para a descida do índice de referência nacional no arranque. A época de dividendos da bolsa nacional está em curso, com a elétrica a descontar a remuneração esta quinta-feira. A cotada abriu a cair 3,08% para 4,777 euros. No entanto, se não fosse o desconto do dividendo de 19 cêntimos estaria a subir 0,77%.Também a Galp Energia está a recuar 0,3%, num dia que está a ser de perdas para os preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent, negociado em Londres, estava, há pouco, a descer perto de 0,2%.A travar perdas mais significativas seguia o BCP (+0,18%), mas também a EDP Renováveis (+0,41%) e a Jerónimo Martins (+0,31%).Já os CTT subiam perto de 0,7%. Isto apesar de a