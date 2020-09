EDP "atrativa" dispara 3% e leva PSI-20 a ganhar mais de 1%

O PSI-20 fechou a ganhar 1,42% para 4.308,44 pontos, com 12 cotadas a subir, 3 a descer e 3 sem variação. Foi a primeira subida do índice português em três sessões, que conseguiu o ganho mais forte em duas semanas.

Nas bolsas europeias a sessão também foi de recuperação, com os investidores a especularem que a queda acentuada do setor tecnológico nas duas últimas sessões da semana passada foi suficiente para corrigir os ganhos excessivos que foram alcançados nas últimas semanas. Wall Street hoje não negoceia devido ao feriado do "Labor Day".

Na praça portuguesa a tendência de ganhos foi quase generalizada, mas o setor energético destacou-se pela positiva. A EDP avançou 3,05% para 4,262 euros, depois do Goldman Sachs ter emitido esta segunda-feira uma nota de "research" onde considera que a elétrica portuguesa está "atrativa" e por isso é uma "candidata a uma potencial aquisição". Ainda assim o banco de investimento reviu em baixa a previsão de lucros para a EDP para os próximos anos.

A EDP Renováveis foi atrás da casa mãe e avançou 2,48% para 14,06 euros, enquanto a Galp Energia ignorou a queda do petróleo abaixo dos 40 dólares em Nova Iorque e fechou com um ganho de 2,48% para 9,106 euros.





Ainda a sustentar os ganhos do PSI-20 a Jerónimo Martins subiu 0,87% para 13,875 euros, a Navigator ganhou 1,66% para 2,33 euros e a Altri subiu 1,5% para 4,454 euros. A empresa de pasta e papel apresenta esta semana os resultados do primeiro semestre.

Os CTT destoaram com uma queda de 1,16% para 2,56 euros e as ações do BCP fecharam estáveis, anulando os ganhos que registaram durante grande parte da sessão.