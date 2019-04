EDP e BCP caem mais de 1% em dia de quedas na bolsa

A bolsa nacional fechou em queda, numa sessão marcada pelo vermelho. A pesar no sentimento dos investidores estão novas ameaças de Donald Trump sobre tarifas às importações europeias.

O presidente dos EUA diz ser necessário impor tarifas sobre 11 mil milhões de dólares de bens importados da Europa, como forma de contestar os subsídios atribuídos pelo bloco europeu à francesa Airbus.

Esta ameaça ditou a queda das bolsas europeias e Lisboa não escapou à tendência. O PSI-20 recuou 0,67% para 5.275,60 pontos, com 15 ações em queda, duas inalteradas e uma em alta.



As quedas foram generalizadas na praça nacional, com a Mota-Engil a ser a cotada que mais desceu (2,02% para 2,236 euros), seguida pela Altri, que recuou 1,99% para 7,13 euros.



A EDP e a EDP Renováveis caíram 1,19% para 3,473 euros e 0,82% para 8,49 euros, respetivamente, enquanto a Galp Energia contrariou a tendência e subiu 0,14% para 14,375 euros, numa altura em que o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a ceder 0,51% para 70,74 dólares.



Em queda fechou também o BCP, ao ceder 1,08% para 0,2374 euros, bem como a Pharol, que depreciou 0,86% para 0,1846 euros.