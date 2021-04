EDP e BCP dão ganhos ao PSI-20 no arranque da semana

A bolsa nacional está a negociar com sinal verde no arranque da semana, em linha com as congéneres europeias.



Miguel Baltazar Rita Faria afaria@negocios.pt 08:15







Assine já 1€/1 mês



... A bolsa nacional está a negociar em alta esta segunda-feira, 19 de abril, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,33% para 5.033,22 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 14 estão a subir, três a cair e uma inalterada.



Na Europa, os principais índices também iniciaram a semana com sinal positivo, animadas pelos mais recentes indicadores económicos e resultados empresariais, apesar das preocupações relacionadas com o controlo da pandemia da covid-19. Isto porque, apesar do arranque dos programas de vacinação, os novos contágios atingiram o nível mais alto de sempre na semana passada, a nível global, superando os 5,2 milhões.



Por cá, o BCP e a EDP são as cotadas que mais impulsionam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,51% para 11,77 cêntimos, enquanto a eléctrica valoriza 0,4% para 5,064 euros.



A contribuir para os ganhos estão também a Jerónimo Martins e a Nos, com subidas de 0,63% para 14,42 euros e de 0,53% para 3,046 euros, respetivamente.



Pelo contrário, a evitar maiores ganhos do PSI-20 estão a EDP Renováveis e a Galp Energia, com quedas de 1,05% para 19,78 euros e de 0,8% para 9,652 euros, respetivamente.

EDP e BCP dão ganhos ao PSI-20 no arranque da semana









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.