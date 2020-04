Por cá, a bolsa nacional fechou o dia com 12 cotadas a valorizar e seis a negociar em território negativo. Um dos destaques vai para a EDP, com a empresa liderada por António Mexia a valorizar 2,62% para os 3,797 euros por ação. A Galp, impulsionada pela recuperação do preço do petróleo, conheceu uma subida de 2,27% para os 9,270 euros.



No setor das telecomunicações, a Nos foi outra das empresas que encabeçou a lista de maiores ganhos do dia, com uma valorização de 2,75% para os 3,368 euros por ação.



A subir esteve também o BCP (+2,07%), num dia em que o seu presidente Miguel Maya anunciou que renunciaria ao seu bónus e afirmou que escreveu uma carta à comissão de remunerações a considerar que este ano não há condições para pagar prémios aos administradores executivos.



Do lado das quedas destacam-se a Novabase (-2,28%), os CTT (-1,14%) e a Mota-Engil (-0,92%).

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira, dia 22 de abril, a ganhar 1,60% para os 4.100,59 pontos, acompanhando o ritmo das congéneres europeias, num dia marcado pelo regresso do apetite pelo risco por parte dos investidores.Depois da grande depressão dos preços do petróleo no dia de ontem, hoje os dois ativos (Brent e WTI) seguem a sua marcha de recuperação, animando também o setor de energia na Europa. O preço do Brent segue por esta altura a valorizar 6,88% para os 20,64 dólares por barril, a passo que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) ganha 25,24% para os 14,45 dólares.