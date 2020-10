EDP e papeleiras puxam PSI-20 para o verde

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,19% para os 4.230,38 pontos. A contribuir para o desempenho positivo estão nove cotadas no verde, contra seis no vermelho e três inalteradas.Lá fora, os investidores mantêm o ânimo por entre as reviravoltas que se têm sucedido quanto ao pacote de estímulos que está a ser negociado nos Estados Unidos. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, veio garantir que a administração Trump quer avançar com apoios abrangentes, depois de a opositora Nancy Pelosi ter exigido que estes não se cingissem ao setor da aviação. Paralelalmente, a perspetiva de que Joe Biden pode mesmo tornar-se o próximo presidente dos Estados Unidos parece estar a agradar os investidores e, neste sentido, a dar suporte às cotações.Por cá, a EDP e as papeleiras puxam pelo índice nacional. A elétrica soma 0,55% para os 4,41 euros e o pódio dos ganhos é liderado pela Altri, com uma soma de 1,24% para os 3,92 euros. A Navigator fecha o pódio com uma subida de 0,57% para os 2,13 euros.A subsidiária de energias limpas da EDP, a EDP Renováveis, também se posiciona no verde, embora com uma subida mais modesta, de 0,13% para os 15,54 euros.Apesar de o PSI-20 pender para terreno positivo, três dos pesos pesados ficam-se pelo vermelho. É o caso do BCP, que desliza 0,72% para os 8,28 cêntimos, da Galp, que cai 0,31% para os 8,47 euros e da Jerónimo Martins, que perde 0,14% para os 14,17 euros.(Notícia atualizada às 08:28)