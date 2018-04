EDP em ex-dividendo penaliza PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em queda pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,27% para 5.501,85 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez estão em alta, seis em queda e duas inalteradas.





Lisboa está a contrariar, desta forma, a tendência positiva das principais praças europeias, com os investidores a reflectirem o optimismo com os resultados trimestrais das empresas e com as garantias deixadas ontem pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE).



Continuar a ler Mario Draghi deixou intacto o programa de estímulos à economia, bem como a promessa de manter os juros historicamente baixos no médio prazo. O responsável pela autoridade monetária confirmou que a economia europeia está a registar um crescimento "mais moderado", embora este permaneça consistente com a expansão da economia a um ritmo "sólido".



Em Lisboa, as perdas estão a ser motivadas sobretudo pela EDP, que negoceia pelo primeiro dia sem direito ao dividendo de 19 cêntimos. Os títulos descem 4,97% para 3,02 euros, mas se não fosse este efeito técnico estariam a subir 1%.



A contribuir para a queda do PSI-20 estão ainda a EDP Renováveis, a Pharol, a Semapa e a Corticeira Amorim. A empresa liderada por Manso neto desliza 0,19% para 8,005 euros, a antiga PT SGPS cai 0,38% para 26 cêntimos, a Semapa desvaloriza 0,44% para 18,12 euros e a Corticeira Amorim desce 0,73% para 10,82 euros.



Do lado dos ganhos destaca-se o BCP, a Jerónimo Martins e a Galp Energia.



Depois de ter desvalorizado mais de 3% na sessão de ontem, o banco liderado por Nuno Amado ganha 0,97% para 28,22 cêntimos. Já a Jerónimo Martins soma 0,49% para 14,435 euros e a Galp Energia avança 0,35% para 15,94 euros, depois de ter anunciado esta manhã que os seus lucros aumentaram 74% no primeiro trimestre para 135 milhões de euros.



Os lucros da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva ficaram acima do esperado pelos analistas do BPI, que apontavam para 132 milhões de euros.