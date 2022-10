EDP puxa bolsa de Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa arrancou o último dia da semana no vermelho, com o índice de referência, o PSI, a perder quase 0,96% para 5.622,91 pontos, em linha com as principais praças europeias.



Das 15 principais empresas, apenas duas iniciaram a sessão com ganhos. Doze desvalorizavam e uma mantinha-se inalterada.

A liderar as perdas nos primeiros minutos de negociação estava a Altri, que perdia 1,89%, e a EDP, a descer 1,86%.





Ontem a energética anunciou um lucro de 518 milhões nos primeiros 9 meses do ano, mas registou prejuízos em Portugal. A EDP justificou este mau resultado com a "seca extrema" no país, responsável por uma produção hídrica 63% abaixo do esperado, "conjugada com os elevados preços de eletricidade no mercado grossista ibérico" no período (186/MWh,+137%).



Todas as energéticas estavam, aliás, a registar perdas esta manhã: a EDP Renováveis desvalorizava 1,34%, a Greenvolt perdia 1,28%, a Galp recuava 0,39% e a REN cedia 0,58%.

Pela positiva destacava-se apenas a Corticeira Amorim, a ganhar 0,62%, e a Semapa, que avança 0,31%.