EDP renova máximos de mais de dez anos

A EDP tem atingido sucessivos picos de mais de uma década no preço dos títulos em bolsa e, esta sexta-feira, 27 de dezembro, voltou a tocar um novo máximo de 2008.





A elétrica segue a subir 0,99% para os 3,86 euros, depois de ter chegado a cotar nos 3,862 euros, um preço que já não era registado desde o dia 4 de junho de 2008. Desta forma, a ação já valorizou 26,76% no acumulado do ano e 5,90% desde o início do mês, um registo que, a manter-se, será a maior subida mensal desde março deste ano.





A empresa tem sido contemplada com algumas notas de investimento, nomeadamente uma da parte do Barclays, que data de dia 23. O banco manteve a recomendação de 'overweight' mas aumentou o preço-alvo de 4,20 euros para os 4,30 euros, ambos acima do preço-alvo médio de 3,89 euros. Este valor representa a média das avaliações feitas por 17 casas de investimento que se pronunciaram sobre o preço da cotada nos últimos 3 meses. Dias antes, a 20 de dezembro, havia sido a vez do Société Générale de elevar o preço-alvo da EDP, de 4,10 euros para os 4,20 euros, mantendo também a recomendação de compra.



Dezembro foi um mês de novidades, sendo a mais recente a decisão por parte de um dos membros do conselho de administração executivo da EDP, João Marques da Cruz, de alienar as ações que detinha da cotada, deixando de ter qualquer participação no capital da elétrica.





Em destaque, na semana passada, esteve a conclusão da venda de seis barragens. O consócio liderado pela Engie foi o escolhido para ficar com os ativos de energia hidroelétrica da EDP. Este negócio foi fechado por 2,2 mil milhões de euros. Na mesma altura, a elétrica anunciou que a EDP Renováveis ganhou um contrato com o prazo de 15 anos e contempla a venda de eletricidade produzida a partir de 11 novos projetos de energia eólica.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.