EDP Renováveis atinge valor mais alto de sempre

As acções da empresa de energias renováveis têm vindo a subir progressivamente nos últimos tempos, renovando máximos de 4 de Junho de 2008, dia em que a EDP Renováveis se estreou em bolsa.A empresa, na altura liderada por Ana Maria Fernandes, entrou em bolsa a valer 8,00 euros. No dia da estreia chegou a subir para os 8,06 euros, mas acabou por terminar a sessão a cair mais de 4%. Desde então que aquele patamar não era atingido.A EDP Renováveis atinge assim o valor mais elevado de sempre, o que eleva a capitalização bolsista da cotada para mais de sete mil milhões de euros, reforçando o seu estatuto de quarta cotada mais valiosa do PSI-20. À sua frente só a Galp (12,7 mil milhões), a EDP (11 mil milhões) e a Jerónimo Martins (nove mil milhões).

Nos últimos tempos a EDP Renováveis tem beneficiado de um ambiente de fusões e aquisições no sector da energia, cujo pico foi atingido com o negócio entre a EON e a RWE. A EON acordou comprar a Innogy, empresa de energia renovável da RWE, num negócio avaliado em 22 mil milhões de euros. Nesta operação a EON vai ficar com as unidades de retalho e de transporte de energia das duas empresas, enquanto a RWE vai ficar com o negócio de renováveis assim como parte da EON.

Entretanto, o administrador financeiro da EDP, a Nuno Alves, afirmou, em declarações à Bloomberg, que a eléctrica quer ser a única dona da Renováveis até 2020, apesar de não haver planos para o curto prazo.

Ainda sobre o controlo da cotada, foi revelado, a 28 de Março, que três gestoras de fundos se juntaram e criaram uma posição única, detendo mais de 6% da EDP Renováveis. E querem ter representação no conselho de administração. As gestoras em causa estiveram contra a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela EDP há cerca de um ano. A eléctrica liderada por António Mexia ofereceu uma contrapartida de 6,75 euros por cada acção que não detinha, um valor considerado baixo.