EDP Renováveis dá gás a Bolsa de Lisboa. PSI-20 avança 0,69%

O grupo EDP pintou de verde a Bolsa de Lisboa na sessão desta quinta-feira. As empresas lideradas por Miguel Stilwell d'Andrade registaram ganhos expressivos e colocaram o PSI-20 a subir 0,69%. Das 19 cotadas no principal índice português, 11 subiram, seis desceram e duas mantiveram-se inalteradas.A liderar os ganhos esteve a EDP Renováveis, que inaugurou hoje o seu primeiro parque eólico na Grécia. O braço verde da elétrica portuguesa avançou 3,85%. Também a casa-mãe subiu, com uma valorização de 2,24%.Foi, de resto uma sessão positiva para a energia: a Galp (+0,11%) e a REN (+0,81%) também registaram ganhos esta quinta-feira. Já a Greenvolt manteve-se inalterada. O setor tem registado muita volatilidade nas últimas semanas, fruto da atual crise energética, mas também em resposta aos vários anúncios de apoios públicos e de investimento em energia limpa.Em sentido contrário, CTT e Sonae lideraram as quedas, ambas a cair 1,26%. Também a Nos (-1,22%), o BCP (-0,20%), a Corticeira Amorim (-0,18%) e a Mota Engil (-0,08%) encerraram a sessão no vermelho.Lisboa acompanhou, assim, o sentimento positivo que se vive nas praças europeias, em dia de fecho em Wall Street, devido ao feriado da Ação de Graças.Notícia atualizada