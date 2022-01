EDP Renováveis e BCP animam Bolsa de Lisboa. PSI-20 avança mais de 1%

A manhã desta quarta-feira está a ser de recuperação na Bolsa de Lisboa, depois de o PSI-20 ter encerrado a última sessão a desvalorizar em contraciclo com a Europa. O principal índice português abriu sessão a somar 1,15% para 5.471,01 pontos, impulsionado sobretudo pelas subidas da EDP Renováveis e do BCP.Das 19 cotadas do PSI-20, 14 abriram em alta, duas em queda e três inalteradas (Mota-Engil, Ibersol e Pharol). A Corticeira Amorim é a cotada que mais sobe, com uma valorização de 2,55%, para 10,44 euros por ação. A seguir de perto está a EDP Renováveis, que soma 2,34% para 18,39 euros.Entre os principais pesos-pesados do PSI-20 destacam-se também o BCP, que sobe 1,96% e a Galp Energia, que avança 1,90%. Já a EDP, que divulgou esta semana que vendeu 32% do défice tarifário de 2021 por 562 milhões de euros , está a subir 1,26%, com as ações a valorizarem para 4,43 euros.A Sonae é outro dos pesos-pesados em destaque, depois de esta terça-feira ter comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a Sonae MC, dona do Continente, aumentou as vendas no ano passado em 6,3% para 5,36 mil milhões de euros . A reagir a esses resultados, a Sonae está a subir 1,11%, para 1 euro por ação.Já no "vermelho", estão a Novabase (-1,84%) e a REN (-0,20%).Na Europa, as principais praças estão também em alta, no dia em que serão conhecidos os resultados da reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos. É esperado que seja anunciada uma subida mais rápida das taxas de juro, para conter a inflação. A confirmar-se, será a primeira subida desde 2018.Os investidores estão ainda atentos aos novos desenvolvimentos político-militares junto à fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, numa altura em que se teme uma invasão russa do território ucraniano. Nas últimas horas, vários diplomatas têm deixado o país e a União Europeia e os Estados Unidos estão a reunir esforços para travar as alegadas pretensões expansionistas da Rússia.O Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, está a subir 1,14%. Já o índice alemão DAX está a valorizar 1,38%, o francês CAC-40 soma 1,21%, o espanhol IBEX avança 1,32%, o italiano FTSE MIB sobe 1,46% e o britânico FTSE ganha 1,46%.