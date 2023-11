EDP Renováveis e BCP empurram bolsa de Lisboa para o vermelho

a RBC Capital subiu a recomendação da empresa de energias limpas da EDP, mas baixou o seu preço-alvo. Segundo uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso, a recomendação passou de "underperform" (equivalente a "vender") para "sector perform" (equivalente a "manter").





Mediobanca indicou estar menos otimista relativamente ao banco liderado por Miguel Maya e reduziu a recomendação de "outperform", equivalente a comprar, para "neutral, equivalente a "manter".



Também em queda estiveram os CTT, que deslizaram 1,25% para 3,56 euros.



Do lado dos ganhos, a Greenvolt avançou para 1,92% para 6,63 euros, seguida pela Jerónimo Martins que subiu 1,34% para os 22,74 euros por ação.



Ainda no verde, destaque para os pesos pesados EDP e Galp. A elétrica fechou a sessão a valorizar 0,50% para 4,24 euros, no dia em que o BNP Paribas Exane passou a recomendar a compra das ações da EDP e subiu o seu preço-alvo. Por sua vez, a AlphaValue também está mais otimista para o futuro das ações da elétrica, enquanto o Mediobanca cortou o "target".



Já a Galp fechou o dia a avançar 0,39% para os 14,115 euros por ação, numa sessão de subida dos preços do petróleo. Durante a tarde, a petrolífera anunciou que a

A bolsa portuguesa encerrou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, embora tenha sido uma queda ligeira e menos pesada do que a maioria das restantes praças europeias.O PSI desvalorizou 0,19% para os 6.389,93 pontos, com sete cotadas a subir e nove a cair.A cotada que mais caiu foi a Mota-Engil, que fechou a ceder 1,72% para os 3,145 euros.Entre os títulos que mais pressionaram esteve a EDP Renováveis, que desceu 1,69% para 16,315 euros. Esta segunda-feira,Outro peso pesado, o BCP, também encerrou a sessão no vermelho, ao cair 1,64% para 28,87 cêntimos. Hoje, otecnológica alemã Bosch e a transportadora TJA - Transportes J. Amaral serão as primeiras empresas a utilizar nas suas frotas empresariais o novo combustível da Galp baixo em emissões poluentes, denominado Gasóleo Renovável 100%.