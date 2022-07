EDP Renováveis e Jerónimo Martins dão força ao PSI

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo grupo EDP e pela Jerónimo Martins.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com exceção das praças madrilena e parisiense, com o setor automóvel a dar o maior impulso. Isto no dia em que a Stellantis brilhou após os resultados do primeiro semestre terem superado as estimativas dos analistas e a companhia liderada pelo português Carlos Tavares ter mantido a previsão de rentabilidade para este ano em dois dígitos.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,72%, com nove títulos no verde, cinco no vermelho e uma inalterada.

A cotada que mais sustentou o índice de referência nacional foi a EDP Renováveis, a disparar 4,65% para 25,21 euros – tendo a sua casa-mãe somado 1,17% para 4,93 euros.

Ainda na energia, a Greenvolt deu um salto de 0,79% para 8.90 euros e a REN subiu 0,36% para 2,77 euros.

Só a Galp destoou no setor energético, a cair 1,29% para 9,97 euros.

Destaque também para a Jerónimo Martins, que contribuiu para o movimento positivo da bolsa, ao ganhar 1,95% para 23 euros – o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 23,06 euros.

A travar maiores ganhos do índice de referência nacional esteve o BCP, que acompanhou a tendência negativa do setor no resto da Europa e fechou a perder 2,06% para 14,76 cêntimos. Isto depois de ontem ter anunciado que multiplicou os lucros por seis no primeiro semestre, para os 74,5 milhões de euros.



Os investidores aguardam por mais resultados esta quinta-feira: da EDP, REN, Sonae, Cofina, Impresa, Altri e Vista Alegre.