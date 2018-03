EDP Renováveis em máximos de 10 anos atenua queda do PSI-20

Depois de ter somado mais de 1% na sessão de ontem, a bolsa nacional encerrou em queda esta quarta-feira, 28 de Março, com o PSI-20 a descer 0,33% para 5.357,78 pontos. No entanto, durante a sessão, o principal índice nacional chegou a desvalorizar um máximo de 1,22%.

A queda acabou por ser aligeirada pelo desempenho da EDP Renováveis, que disparou 2,93% para 7,905 euros, depois de ter chegado a valorizar 4,04% para 7,99 euros – o valor mais elevado desde Junho de 2008. Esta evolução aconteceu no dia em que foi revelado que três fundos que estiveram contra a OPA da EDP se juntaram numa parceria que tem, em conjunto, mais de 6% da EDP Renováveis e exige representação no conselho de administração.

Enquanto a empresa liderada por Manso Neto atingiu máximos, a Nos negociou no valor mais baixo em três anos e meio. A operadora fechou a sessão a ganhar 0,08% para 4,75 euros, mas chegou a perder um máximo de 1,98% para 4,652 euros, o valor mais baixo desde Novembro de 2014.

Das 18 empresas do PSI-20, 13 fecharam a sessão em queda e apenas cinco em terreno positivo.

Entre as que mais penalizaram o PSI-20 contam-se o BCP, a Sonae, a Mota-Engil, a Galp e as cotadas do sector da pasta e do papel.

O banco liderado por Nuno Amado desceu 2,72% para 26,87 cêntimos, um dia depois de ter sido divulgado que a Fosun reforçou a sua posição no banco para 27,06%.

A Sonae caiu 2,24% para 1,091 euros, a Mota-Engil afundou 6,03% para 3,27 euros e a Galp Energia recuou 0,79% para 15,15 euros, acompanhando a tendência do sector, num dia que está a ser de perdas para o petróleo nos mercados internacionais.

No sector da pasta e do papel, a Altri desceu 0,92% para 5,37 euros, a Semapa caiu 2,56% para 18,24 euros e a Navigator desvalorizou 1,45% para 4,77 euros.

Além da EDP Renováveis e da Nos, também a EDP, a Pharol e a REN fecharam do lado dos ganhos.

Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas, num dia em que o sector das tecnológicas está no centro das atenções. Isto devido aos receios de que as empresas venham a ser sujeitas a uma regulação mais apertada, depois de ter sido conhecido que os dados de 50 milhões de contas do Facebook foram parar às mãos de uma empresa de consultoria política.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,18% para 368,23 pontos.