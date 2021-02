EDP Renováveis não sobe há oito sessões e deixa PSI-20 em baixo

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a resvalar 0,16% para os 4.822,12 pontos e a quebrar o ciclo de duas sessões positivas que antecederam. A contribuir para este desempenho estiveram 10 cotadas no vermelho, que superaram as quatro no verde, e deixaram "de fora" outras quatro inalteradas.





Pesada entre as cotadas do PSI-20 e hoje também nas perdas, destacou-se a EDP Renováveis. A empresa não visita o terreno positivo há oito sessões consecutivas, e nesta sessão posicionou-se muito perto do mínimo de 21 de dezembro que atingiu a 15 de fevereiro. A subsidiária de energias limpas do grupo EDP cai 2,11% para os 19,92 euros.





A empresa-mãe EDP também acabou por pender para o vermelho, embora muito ligeiramente. Desceu 0,08% para os 4,95 euros, na semana em que anunciou que irá fazer uma atualização da estratégia da empresa com horizonte até 2025.





Ainda do lado das perdas contaram-se a maioria das papeleiras, a pesada Nos e os CTT. A operadora de correios nacional apresentou a maior descida entre estas três cotadas, de 1,04% para os 2,39 euros, enquanto a Navigator e a Altri, com perdas de 0,52% para os 2,70 euros e 0,43% para os 5,74 euros, respetivamente, rodearam a Nos, que resvalou 0,5% para os 2,76 euros.





A travar um desempenho mais negativo do índice juntaram-se outros três grandes pesos. A Jerónimo Martins liderou os ganhos, com uma subida de 2,19% para os 13,31 euros, a Galp seguiu-se com uma subida de 1,23% para os 9,58 euros e, finalmente, o BCP avançou 0,73% para os 12,5 cêntimos, mantendo a tendência positiva que tem vindo a exibir desde o início da semana.





