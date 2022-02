EDP Renováveis pressiona Bolsa de Lisboa. PSI-20 cai 0,44%

A EDP Renováveis foi a cotada que mais pressionou a Bolsa de Lisboa na sessão desta quinta-feira, encerrando a cair 2,52% e arrastando o PSI-20 para o vermelho. O principal índice português cedeu 0,44% para os 5671,70 pontos, com 11 cotadas a descer, cinco a subir e três a manterem-se inalteradas.Já a casa mãe EDP, que chegou a cair 1,6% para mínimos de outubro de 2020, acabou por ter um recuo menos acentuado, apenas de 1,33%. Ainda assim, as duas empresas do grupo EDP são as cotadas do PSI-20 com o pior desempenho anual, com o braço Renováveis a liderar.No resto do setor energético, a Greenvolt tombou 1,02%, a Galp avançou 0,25% e a REN terminou a sessão inalterada.Os ganhos foram liderados pelos CTT que continuam bem posicionados junto das casas de análise, tendo hoje recebido uma melhoria de recomendação e preço-alvo do Caixabank/BPI. Os correios avançaram esta quinta-feira 2,46%.De resto, o BCP esteve pintado a verde, subindo 1,39% já a Jerónimo Martins cedeu ligeiramente, 0,08%.Nas papeleiras o sentimento negativo também imperou, estando as três cotadas do setor entre as que mais caíram na sessão, com a Altri a ceder 1,96%, a Navigator a cair 1,82% e a Semapa a desvalorizar 1,63%.Lisboa ficou assim do lado das perdas, numa Europa mista, com as principais praças a encerrarem sem sentido definido. O índice Stoxx 600, de referência para o continente, abrandou 0,33%.(Notícia atualizada)