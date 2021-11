EDP Renováveis reforça "vermelho" do PSI-20 com tombo de quase 6%

do Sudeste Asiático, a Sunseap Group, pelo valor de 600 milhões de euros.





A bolsa portuguesa encerrou esta quarta-feira no "vermelho", pelo segundo dia consecutivo. O principal índice bolsista, PSI-20, caiu 1,62%, para 5.692,45 pontos, com a EDP Renováveis a tombar quase 6%.Das 19 cotadas que compõem o PSI-20, 15 fecharam a perder e quatro encerraram a valorizar. A EDP Renováveis foi a cotada que registou a maior queda, com as ações da energética a tropeçarem 5,98%, para 22,96 euros, depois de ter registado uma queda homóloga de 54% para 148 milhões de euros no lucro dos primeiros nove meses deste ano.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) antes da abertura da sessão, a empresa comunicou ainda que fechou um acordo para a compra de uma das maiores companhias solaresA registar perdas acima dos 2% ficaram também outros pesos-pesados como a Galp e a EDP, enquanto a Sonae caiu 1,71%.



Já a Nos, que presta contas ao mercado após o fecho da sessão, encerrou a deslizar 0,23%, para 3,40 euros.



Em contraciclo, destacaram-se o BCP e a REN, embora os ganhos tenham ficado baixo dos 0,5%.



Europa encerra mista

O PSI-20 foi a praça europeia a registar maiores perdas esta quarta-feira. A vizinha Espanha acompanhou a bolsa nacional no "vermelho", com uma queda de 1,03%.



No "verde" encerrou o Stoxx 60, índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, que valorizou 0,26%. O francês CAC 40 subiu 0,34%, enquanto o índice italiano FTSE MIB somou 0,58%.



Os investidores aguardam com expectativa a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde deverá ser anunciado o início da retirada gradual de estímulos monetários à economia norte-americana. As conclusões da reunião serão, no entanto, conhecidas após o fecho dos mercados europeus.



Na reunião de setembro, o presidente da Fed, Jerome Powell, já tinha sinalizado, em relação ao 'tapering' (início da retirada gradual de estímulos), que "em breve poderá ser garantida" uma moderação no ritmo de compra de dívida.