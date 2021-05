EDP Renováveis sobe 3% e dá ganho ligeiro ao PSI-20

Leia Também Jerónimo destrona EDP e torna-se a mais influente no PSI

O PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira em alta ligeira, apreciando 0,20% para os 5.113,04 pontos. Das 18 cotadas, 8 encerraram a sessão em alta, 9 no vermelho; apenas a Ramada encerrou o dia inalterada.A subida da praça portuguesa foi impulsionada pela valorização da EDP Renováveis, que avançou 2,98% para 17,96 euros. Em destaque esteve também a EDP, que valorizou 1,48% para 4,376 euros.Esta quinta-feira, o dia começou com a apresentação de resultados trimestrais da EDP Renováveis. A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade registou uma queda homóloga de 39% no lucro líquido nos primeiros três meses do ano para os 38 milhões de euros, face aos 62 milhões apresentados até março do ano passado. A EDP também divulgou os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2021 esta quinta-feira, já após o fecho do mercado.Em terreno positivo estiveram também a Jerónimo Martins e o BCP. A retalhista, dona da cadeia de lojas Pingo Doce, viu os títulos avançar 1,25% para os 15,795 euros. Já o banco liderado por Miguel Maya subiu 0,74%, com os títulos a cotarem nos 15,04 cêntimos.Destaque ainda para o desempenho da tecnológica Novabase, que avançou 2,04% para os 4 euros.Em sentido contrário, a Sonae liderou as perdas, tombando 4,15%, para os 0,785 euros. A Mota-Engil perdeu 3,30% para os 1,346 e a Ibersol caiu 2,61%, com as ações a registar uma cotação de 5,98 euros. A Corticeira Amorim caiu 2,50% para os 10,14 euros.A época de pagamento de dividendos continua, tendo esta quinta-feira sido dia de a Sonae e a Corticeira Amorim descontarem a remuneração aos acionistas que será paga a partir de dia 17 de maio.Ainda na energia, a Galp caiu 1,62% para os 10,05 euros.A bolsa nacional abriu a sessão em terreno negativo, tendo chegado a cair mais de 2%, seguindo a tendência registada no resto da Europa durante a manhã. A praça portuguesa recuperou ao longo da sessão, sobretudo após a abertura de Wall Street. Depois da queda de quarta-feira, uma das mais fortes do ano, a bolsa de Nova Iorque recuperou, com os investidores animados com os sinais económicos positivos trazidos pelos dados sobre novos pedidos de subsídios de desemprego. Estes pedidos ficaram abaixo dos 500 mil pela terceira semana seguida, indicador que está a ser encarado como um sinal de recuperação da maior economia do mundo.