EDP Renováveis volta a ser a mais valiosa do PSI-20. Stilwell tem na mão 53% do índice

A EDP Renováveis voltou a ultrapassar a sua casa-mãe, a EDP - Energias de Portugal, ao saltar para o primeiro lugar entre as empresas mais valiosas da bolsa nacional com um valor de mercado a chegar perto dos 18,5 mil milhões de euros. Isto numa altura em que as duas juntas valem mais de metade de todo o índice.Com a valorização de hoje, a empresa de energias renováveis liderada por Miguel Stilwell de Andrade alargou a vantagem face à casa-mãe, que hoje desvalorizou. O financeiro de 44 anos acumula a liderança de ambas as empresas do grupo EDP presentes na bolsa nacional.Agora, a EDP Renováveis tem um valor de mercado de 18.406 milhões de euros, acima dos 18.230 milhões de euros da EDP, de acordo com os dados da Bloomberg. Juntas, as duas coqueluches da bolsa portuguesa valem 36.638 milhões de euros, o que equivale a 53,64% de toda a bolsa nacional.A completar o pódio das mais valiosas surge a retalhista Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, avaliada em 9.496 milhões de euros, a vários milhões de distância das empresas de energia. Em quarto lugar, surge a petrolífera Galp Energia, com um "market cap" de 8.244 milhões.Depois, sobram cerca de 14 mil milhões de dólares espalhados pelas restantes 14 empresas.Apesar de as duas empresas lideradas por Miguel Stilwell de Andrade representarem mais de metade da bolsa nacional, o valor de ambas as cotadas tem vindo a perder força desde o início do ano.A EDP acumula uma desvalorização de 11,4% e a EDP Renováveis está a perder 14,5% até ao momento, este ano.