EDP Renováveis volta aos ganhos e PSI-20 acompanha no verde

A bolsa nacional abriu a subir, com o índice PSI-20 a avançar 0,74% para os 4857,57 pontos. A contribuir para o desempenho positivo do índice estão 14 cotadas no verde, que abafam numa onda de otimismo as únicas duas que resvalam para o vermelho e as duas restantes que se mantêm inalteradas.





A EDP Renováveis destaca-se do lado dos ganhos, com uma valorização de 1,91% para os 20,30 euros que lhe vale o segundo lugar do pódio. Desta forma, a cotada interrompe um ciclo de oito sessões consecutivas nas quais não pisou o verde.



Também com uma forte valorização, de 1% para os 9,67 euros, segue a Galp Energia. A petrolífera acompanha a tendência positiva do petróleo, em mais um dia de ganhos para o barril. Nas últimas dezasseis sessões, o petróleo em Londres só perdeu numa, e está agora muito perto da fasquia dos 65 dólares.



Também convictas no verde estão as papeleiras Altri e Navigator. A primeira soma 1,04% para os 5,80 euros e a segunda avança 0,82% para os 2,72 euros.





A The Navigator Company anunciou que vai aumentar entre 6 a 8% os preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, toalhas de papel, entre outros) em todos os mercados. Este aumento será efetivo a partir do próximo dia 1 de abril, anunciou a empresa.





(Notícia atualizada às 08:19)