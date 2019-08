EDP "salva o dia" em sessão de cinco mínimos na bolsa de Lisboa

A bolsa nacional fechou a valorizar após três sessões de quedas acentuadas, em linha com a recuperação das principais praças europeias, apesar de no mercado persistir o nervosismo com a escalada da guerra comercial e aumentarem de tom os receios com uma recessão à escala global.



O PSI-20 valorizou 0,14% para 4.839,94 pontos, com oito cotadas em alta, nove em queda e uma sem variação.



O dia nos mercados fica marcado pela descida acentuada dos juros da dívida soberana, a refletir a fuga dos investidores de ativos mais arriscados e os receios crescentes de uma recessão a nível global. Estes receios aumentaram no dia em que três bancos centrais (Índia, Nova Zelândia e a Tailândia) cortaram as taxas de juro de referência.





Em Lisboa foram várias as ações que renovaram mínimos, refletindo estes receios dos investidores. Mas o sentimento negativo não afetou todas as cotadas, com destaque para o Grupo EDP.