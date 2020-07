EDP sobe 1% e anima bolsa nacional

A bolsa nacional abriu em alta esta sexta-feira, 17 de julho, com o PSI-20 a valorizar 0,28% para 4.480,88 pontos.

Na Europa, os principais índices também seguem em alta ligeira, no dia em que os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia se reúnem em Bruxelas para fechar os detalhes sobre as medidas de estímulo orçamentais a implementar na região, para enfrentar a crise da covid-19.

Por cá, a EDP e a Nos são as cotadas que mais animam o principal índice nacional. A operadora liderada por Miguel Almeida soma 0,78% para 3,612 euros enquanto a EDP valoriza 1,03% para 4,517 euros, um dia depois de ter divulgado o prospeto do aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros que vai realizar para financiar a aquisição da espanhola Viesgo.

A operação arranca já na próxima segunda-feira, último dia em que as ações negoceiam com os direitos incorporados, e as novas ações deverão ser admitidas à negociação a 17 de agosto. Tal como tinha revelado na quarta-feira, a EDP pretende emitir 309.143.297 novas ações, com um preço de subscrição de 3,30 euros cada, o que representa um desconto de 23% face ao preço teórico após destaque dos direitos.

Ainda na energia, a EDP Renováveis ganha 0,29% para 13,84 euros e a Galp desliza 0,14% para 10,435 euros.

A contribuir para a subida do PSI-20 estão ainda o BCP, a Semapa e a Jerónimo Martins. O banco comandado por Miguel Maya avança 0,27% para 10,97 cêntimos, a Semapa valoriza 0,98% para 8,26 euros e a retalhista dona do Pingo Doce ganha 0,24% para 14,89 euros.