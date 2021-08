EDPR escala mais de 4% e leva Lisboa a renovar máximos de ano e meio

O PSI-20 despediu-se de agosto com uma subida de 1,44%, na melhor sessão desde 21 de julho, para os 5.417,08 pontos, máximo desde meados de fevereiro do ano passado, ainda antes da pandemia.A estrela do dia acabou por ser a EDP Renováveis, que avançou 4,84% para os 22,52 euros, aproximando-se do máximo histórico de 22,80 euros.A Altri valorizou uns sólidos 2,83%, para os 5,64 euros, ainda beneficiando da recomendação positiva da véspera da JB Capital, enquanto ainda no setor do papel, a Navigator ganhou 2,73%, fechando nos 3,156 euros.Também o BCP subiu acima de 2% (2,58%), alcançando os 13,12 cêntimos, bem como os CTT, com uma valorização de 2,11%, para 4,605 euros.Com apenas quatro das 18 cotadas a fecharem no vermelho, foi a Jerónimo Martins quem mais pesou na limitação dos ganhos do índice. A dona do Pingo Doce cedeu 0,39%, para os 17,95 euros.As maiores quedas pertenceram, no entanto, à Ramada e Ibersol, com perdas de 0,69% e 0,68%. A Pharol, com um recuo de 0,21%, foi a outra cotada com desempenho negativo.O PSI-20 acumulou, assim, um ganho de 7,76% em agosto, naquele que foi o melhor mês para a bolsa nacional desde novembro passado.