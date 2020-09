EDPR sobe para máximo histórico e impulsiona o PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quinta-feira, 3 de setembro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 1,05% para 4.374,84 pontos. Das 18 empresas que integram o principal índice nacional,13 estão a subir, duas estão em queda e três seguem inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os investidores contagiados pelos máximos históricos consecutivos que têm sido alcançados em Wall Street.





Por outro lado, há notícias animadoras no que respeita ao combate ao novo coronavírus: o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA já disse aos estados para se prepararem para uma vacina para a covid-19 estar pronta a 1 de novembro, uma meta ambiciosa que, a concretizar-se, significará que, nos Estados Unidos, o início da vacinação pode coincidir com a realização das presidenciais.





Por cá, as cotadas do grupo EDP são das que mais contribuem para a subida do PSI-20. A elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade avança 1,77% para 4,436 euros, enquanto a EDP Renováveis ganha 1,53% para 14,64 euros. As ações já estiveram, contudo, a subir um máximo de 4,02% para15 euros, um novo recorde, depois de a empresa ter anunciado, esta manhã, que fechou os primeiros seis meses deste ano com lucros de 255 milhões de euros. Apesar da quebra de 26% face ao período homólogo, os números quase duplicam as estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg, que apontavam para um resultado líquido em torno de 137 milhões.





A contribuir para os ganhos estão ainda o BCP, a Galp, a Jerónimo Martins e a Sonae. O BCP avança 1,69% para 9,63 cêntimos e a Galp sobe 1,15% para 8,978 euros.





No retalho, a Sonae soma 1,92% para 61,05 cêntimos e a Jerónimo Martins ganha 1,23% para 14 euros.





Em queda seguem apenas a Corticeira Amorim e a Novabase.