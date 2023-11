Elétricas comandam ganhos na abertura do PSI

A bolsa de Lisboa abriu no verde, com o PSI a subir 0,23% para 6.354,67 pontos, em linha com as congéneres europeias que já negoceiam a esta hora, Paris e Amesterdão.Das 16 cotadas que compõem o índice nacional, dez abriram com ganhos, quatro com perdas e duas inalteradas.As elétricas comandavam as subidas na abertura da negociação, com a Greenvolt e a EDP Renováveis a valorizarem 1,26% para 6,81 euros e 1,05% para 16,335 euros, respetivamente.Já a EDP sobe 0,68% para 4,304 euros e a Ren avança 0,61% para 2,465 euros.Do lado dos ganhos abriu também a Sonae, que apresenta as contas do terceiro trimestre após o fecho da negociação, e o BCP, um dos cinco pesos pesados. A empresa liderada por Cláudia Azevedo valoriza 0,47% para 0,9595 euros e o banco presidido por Miguel Maya sobe 0,25% para 0,2866 euros.A travar maiores voos do PSI está a Mota-Engil. A cotada perde 1,83% para 3,21 euros, apesar de na terça-feira ter reportado lucros de 51 milhões de euros nos primeiros nove meses.No vermelho abriram também a Semapa, que cai 0,59% para 13,52 euros, e os pesos pesados Jerónimo Martins e Galp, com perdas de 0,18% e 0,14%, respetivamente. A ações da dona do Pingo Doce negoceiam nos 22,48 euros e as da petrolífera nos 13,79 euros.Notícia atualizada às 08h40