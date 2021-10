Elétricas levam PSI-20 a máximos de maio de 2018

22 analistas que seguem o título aponta para que o

lucro da petrolífera tenha subido para 144 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano. à boleia da crise de energia que levou os preços do petróleo para máximos de vários anos. No período homólogo, a empresa tinha registado

e um lucro de 140 milhões no trimestre anterior.





A bolsa de Lisboa fechou a semana com tom positivo, em linha com a tendência entre as restantes praças europeias. Os ganhos expressivos das cotadas do setor da energia deu uma valorização de 0,76% ao PSI-20 para os 5.774,14 pontos. Este é um máximo desde maio de 2018 do índice de referência nacional que fechou com 13 das 19 cotadas no verde, cinco no vermelho e uma inalterada.Em plena crise energética e enquanto os líderes da União Europeia debatiam o problema , as elétricas da bolsa de Lisboa valorizavam. A EDP Renováveis subiu 1,8% para 23,84 euros por ação, enquanto a EDP avançou 1,42% para 4,93 euros. Já a recém-chegada Greenvolt avançou 2,95% para 6,80 euros e a casa-mãe Altri subiu 2,65% para 5,63 euros, naquela que foi a maior valorização do PSI-20.A Navigator (+1,47%), o BCP (+0,96%), a Nos (+0,95%), a Semapa (+0,82%) ou a Sonae (+0,58%) também estiveram entre as cotadas que fecharam no verde. A Jerónimo Martins acabou por fechar com um ganho de apenas 0,1% para 19,20 euros por ação, depois de ter tocado durante o dia o máximo de sempre de 19,395 euros por ação.Já a Galp Energia deslizou 0,06% para 9,80 euros por ação, na última sessão antes de apresentar resultados trimestrais . O consenso entreA empresa é a primeira do PSI-20 a apresentar contas relativas ao terceiro trimestre do ano. Além da Galp, a próxima semana irá igualmente contar com os resultados do BCP e Jerónimo Martins (na quarta-feira), bem como da Navigator (na quinta-feira). Veja a lista completa das datas de divulgação aqui (Notícia atualizada às 17:00)