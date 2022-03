Em dia de mudanças no PSI-20, Lisboa fecha a ganhar mais de 2% apesar de tombo da Galp

O PSI-20 terminou o dia a avançar 2,35%, para os 5.597,13 pontos, naquela que foi a subida mais modesta entre as principais praças europeias, com Frankfurt e Paris a dispararem mais de 7%.No dia em que será conhecida a revisão da composição do principal índice nacional - que mudará também de nome para apenas PSI -, 13 das cotadas fecharam em alta, cinco em queda e a Pharol encerrou inalterada.A travar os ganhos em Lisboa esteve a Galp, que caiu 4,79%, para os 10,94 euros. Já pela positiva, destacaram-se BCP, CTT e Altri, todos com subidas superiores a 6%.O banco liderado por Miguel Maya acompanhou o dia positivo do setor na Europa e escalou 6,24%, para os 0,1447 euros. Já os CTT subiram 6,17%, para 4,30 euros, e a Altri ganhou 6,17%, para 5,505 euros.A dar força ao índice esteve ainda o grupo EDP, com a casa-mãe a avançar 3,28%, para 4,408 euros, enquanto a EDPR valorizou 2,48%, até aos 23,18 euros.A Jerónimo Martins, que hoje apresenta resultados, ganhou 3,82%, para 19,415 euros, enquanto a Sonae subiu 3,67%, terminando o dia nos 0,975 euros.Do lado das quedas, além da Galp, a Greenvolt perdeu 0,33%, enquanto as restantes cotadas a fecharem no vermelho são aquelas que os investidores veem como candidatas a sair do PSI-20: Novabase (-1,60%), Ibersol (-0,78%) e Ramada (-0,56%). A outra cotada que estará em risco de sair do principal índice, a Pharol, fechou inalterada.