Em dia de sessão reduzida, Wall Street fecha com ganhos tímidos. Tesla sobe quase 7%

Na sexta-feira, o Nasdaq encerrou os primeiros seis meses de 2023 a valorizar 31,7%, o melhor saldo nesta fase do ano desde 1983, ao passo que o S&P 500 subiu 15,19% para a melhor primeira metade do ano desde 2019. Já o Dow Jones avançou apenas 3,8% no mesmo período.

com as celebrações do dia da independência, 4 de julho.

Wall Street terminou a sessão desta segunda-feira - que durou menos três horas que o habitual - ligeiramente em alta, com a Tesla a registar uma subida de quase 7%, após a empresa ter anunciado que entregou um número recorde de automóveis no segundo trimestre, superando as expectativas do mercado.O industrial Dow Jones avançou 0,03% para 34.418,47 dólares, enquanto o Standard & Poor's 500 subiu 0,12% para 4.455,59 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,21% para 13.816,77.Além da Tesla, entre os principais movimentos de mercado estiveram alguns bancos, como o Wells Fargo e o Citigroup, que subiram mais de 1%, depois das instituições terem aumentado na sexta-feira o valor dos dividendos, ao terem passado com sucesso os testes de stress anuais da Reserva Federal norte-americana. o índice da banca do S&P 500 ganhou 1,5%.Os volumes de negociação foram reduzidos, uma vez que amanhã é feriado,"Houve muitas pessoas que simplesmente não estavam no mercado hoje", afirmou o analista Chuck Carlson, da Horizon Investment Services à Reuters. "Ninguém está a tomar posições neste momento", concluiu.