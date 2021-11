Emprego e comprimidos da Pfizer dão recordes aos EUA. Nasdaq chega aos 16.000 pontos

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,56%, para 36.327,95 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Isto depois de, a meio da jornada, ter tocado nos 36.484,75 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,37%, para 4.697,53 pontos, o seu nível mais alto de sempre num encerramento. Durante a sessão foi catapultado para o valor mais alto de sempre, nos 4.718,50 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,20% para se fixar nos 15.971,59 – também um recorde em valores de fecho. Na negociação intradiária atingiu um máximo de 16.053,39 – nível nunca antes tocado.

O Dow fecha a semana com um ganho de 1,4%, ao passo que o S&P 500 e o Nasdaq valorizaram, no cômputo das cinco sessões, em torno de 2% e 3%, respetivamente.

O S&P 500 marcou hoje a sétima sessão consecutiva de subidas, na mais longa série de ganhos desde agosto de 2020. O Nasdaq, por sua vez, ganhou terreno nas últimas 10 jornadas. Ambos os índices acumulam uma valorização de cerca de 25% este ano.

As ações das empresas de menor capitalização, que tendem a estar mais exostas à economia norte-americana e menos à presença internacional do que as chamadas "blue chips" (de maior capitalização) – cotadas no Dow, S&p 500 e Nasdaq – tiveram um desempenho ainda melhor, com o seu índice Russell 2000 a somar 1,4% esta sexta-feira e a fechar em máximos históricos – fixando também uma subida semanal de 6%.

A contribuir para os novos recordes estiveram bons dados do emprego nos EUA. Em outubro, o número de contratações aumentou em 531.000, o que sinaliza que a atividade económica no país está a recuperar dinâmica. Isto numa altura em que a Fed sinalizou que não irá ter pressa em subir os juros diretores, atualmente em mínimos históricos.

A animar igualmente o sentimento no mercado esteve a Pfizer, que fechou a disparar 10,86%, depois de divulgar dados promissores relativamente ao seu comprimido contra a covid-19.



Bons ventos da Fed





"Depois do impacto inicial após as declarações no final de cada reunião da Fed, a sessão do dia seguinte, na quinta-feira, costuma ser a prova dos nove sobre a reação dos investidores em relação ao sentido em que pretendem empurrar o mercado, tendo em conta os desenvolvimentos decididos na política monetária. Tem sido assim nos últimos anos e se, por vezes, o registo nos minutos finais de quarta-feira é no mesmo sentido do da quinta-feira, em vários casos essa correspondência não é uma realidade, o que apanha parte dos investidores desprevenidos, até porque têm existido situações em que durante a noite existem desenvolvimentos, como reações de analistas e intervenientes importantes que mudam o rumo do sentimento", sublinhou Marco Silva, analista técnico na ActivTrades, na sua análise diária de hoje.

No entanto, como realça, ontem o dia foi de continuação da tendência de subida de quarta-feira, "o que é um excelente sinal para os touros, tendo em conta que os índices norte-americanos estão em máximos históricos e que caminhamos a passos largos para uma fase fundamental do comportamento de Wall Street, nomeadamente aquilo que se apelida de Rally de Natal [Santa Rally], que é um período de valorização significativa até ao final do ano, que pode começar em meados de novembro ou, em situações mais extremas, após o Natal, como ocorreu em 2018, no seguimento de uma correção importante devido à ação adversa dos investidores à reunião de outubro da Fed, que tinha traçado um caminho mais ‘hawkish’ do que aquele que o mercado achava o ideal".

E depois de ultrapassada a grande incógnita deste ano, não tendo colocado entraves à continuação do otimismo reinante, a janela de oportunidade para um rally de Natal começou hoje, com os penúltimos "non-farm payrolls" do ano, conhecidos antes de um período-chave para as empresas, nomeadamente as vendas do retalho online - a grande festa conhecida pelo duo Black Friday e Cyber Monday. Um conjunto de eventos que ano após ano se têm tornado num barómetro cada vez mais importante para o andamento de Wall Street, sendo este ano ainda mais relevante pelo facto de os constrangimentos na oferta poderem condicionar as vendas e consequentemente os lucros das empresas, tal como avisou a Amazon, apontou ainda Marco Silva. E o cenário continua bullish depois de conhecidos os bons números do emprego.