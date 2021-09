Empresários do PSI-20 mostram-se mais confiantes e reforçam investimento

Depois de um travão no investimento, devido à pandemia, as empresas voltaram a aumentar as verbas disponíveis para investir nos seus negócios.

Empresários do PSI-20 mostram-se mais confiantes e reforçam investimento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.