Empresas de chips mantêm Wall Street perto de máximos históricos

O Dow Jones fechou a somar 0,15%, para 26.218,16 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,21% para 2.873,40 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,60%, para 7.895,55 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam distantes dos níveis máximos da sessão, com as quedas nas cotadas dos bens de consumo quotidiano e nos títulos da energia a travarem o otimismo em torno do crescimento mundial e das negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Ainda assim, os principais índices norte-americanos mantêm-se perto de máximos históricos. O S&P 500 encerrou em alta pela quinta sessão consecutiva, continuando a negociar em máximos de outubro do ano passado.

As conversações comerciais entre os EUA e a China foram retomadas hoje, dia em que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, se deslocou a Washington com a sua delegação.

As fabricantes de chips foram as que mais ganharam com uma perspetiva de entendimento comercial entre as duas maiores economias do mundo, com destaque para a Advanced Micro Devices, que terminou a ganhar mais de 8%.

Além disso, os novos sinais de alguma solidez económica trouxeram otimismo aos investidores.

Este ânimo foi um pouco esfriado pela má performance das cotadas ligadas aos bens de primeira necessidade e dos títulos da energia – num dia de queda dos preços do petróleo.

A penalizar esteve também o Facebook, que foi castigado em bolsa pela notícia de que foram encontrados milhões de registos de utilizadores do Facebook nos servidores da Amazon.

Estes desempenhos negativos não foram, contudo, suficientes para inverter Wall Street, que se manteve no verde.